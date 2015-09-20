Belediye başkanından mültecilere videolu tehdit: Macaristan kötü bir tercih

Macaristan'da, sınıra yakın Assothalom kasabasının Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, hazırladığı video klipte mültecileri tehdit ederek, "Macaristan kötü bir tercih. Assothalom en kötüsü" ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, mültecilere karşı sert tutumuyla tepki çeken Macaristan’da, aşırı sağcı bir belediye başkanı şaşkınlık yaratan bir kliple mültecilere tehditler savurdu. Macaristan’ın Sırbistan sınırına yakın Assothalom kasabasının Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, iki dakikalık videoda mültecilere “istenmedikleri” mesajını veriyor.

Russia Today’in 'James Bond filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz sahneleri' içerdiğini belirttiği videoda, Toroczakai, “15 Eylül ’den itibaren Macaristan’a yasa dışı olarak girmek suçtur. Bugünden itibaren Macaristan sınırları tel örgü, binlerce polis ve Macaristan ordusuyla korunuyor” ifadesini kullanıyor.