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Spor

Belediye Başkanı'ndan Adanaspor başkanına destek

05 Mayıs 2009 19:00

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Altay maçında taraftarlarının tepkisine kızarak görevinden ayrılacağını açıklayan Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e destek verdi, ”Giderse kulübü siz mi yöneteceksiniz?” diye sordu.

Aytaç Durak, ”Olaylara kendini bilmez bir grup taraftar sebep oldu. Tüm zamanını bu takımın başarısına ayıran Bayram Akgül, iflas masasından aldığı takımı buralara kadar getirdi? Bayram Akgül gibi bir başkanı küstürmekle Adanaspor'a ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız?” dedi.

Aytaç Durak, daha sonra şöyle konuştu:
“Taraftarın görevi, bilet alıp maçta takımına destek olmak ve tribünden de takımını sadece olumlu yönde motive etmektir. Altay maçında hakeme, federasyona ve fedakar yöneticilere hakaret eden kendini bilmez bir grup taraftar, maçtan sonra da olay çıkarttı. Hem takımına, hem de koltukları kırarak stadyuma zarar verdiler. Olaylar nedeniyle Adanaspor'un sahası kapanacak, kulübe de para cezası gelecek.

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