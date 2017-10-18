Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 1 yıl 15 gün hapis cezası

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de geçen 14 Mayıs\'taki Anneler Günü\'nde kadın girişimcilerin tezgah açtığı pazarda selfie çekme bahanesiyle yanına gittiği Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan\'a yumruklu-yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 29 yaşındaki Görkem Huslu, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında, yumurtayı silah saydı.

Olay, geçen 14 Mayıs\'taki Anneler Günü\'nde 1’inci Murat Mahallesi Kapalı Pazaryeri\'nde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarında meydana geldi. Pazarda yumurta satan Görkem Huslu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yanına gelerek özçekim yapmak istediğini söyledi. Başkan Gürkan, Huslu\'nun bu isteğini geri çevirmedi. Görkem Uslu, yanına yaklaştığı Recep Gürkan\'a yumruklu-yumurtalı saldırıda bulundu.

Görkem Huslu hakkında Edirne 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yarama\' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'AMACIM SADECE PROTESTO ETMEKTİ\'

Davanın ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan Görkem Huslu ile avukatları katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Huslu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ı kasıtlı olarak yaralamadığını ifade ederek, \"Amacım sadece onu ve bana karşı daha önceden yapmış olduğu işten çıkarma eylemini protesto etmekti. Yaralanma olduysa da bu benim istediğim bir şey değildi, pişmanım. Ayrıca olay sırasında ben de darp edildim. Bununla ilgili de şikayetçi oldum\" dedi.

YUMURTA SİLAH SAYILDI

Hakim Suzan Yalçın Kutlu, savunmaların ardından Görkem Huslu\'ya, silahtan sayılan yumurta ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'a yönelik kasten yaralama suçundan iyi hal indirimi de uygulayıp 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

HAKİM CEZAYI ERTELEMEDİ

Hakim Kutlu, kararında, \'Kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş şekli itibariyle kalabalık bir insan topluluğunun önünde, mağdurun mevcut ortama duyduğu güvenden faydalanarak işlemiş olması, sanığın mağdura yaklaşmak için hile ve desiseye başvurmuş olması, suçundan birden fazla nitelikli halinin olayda gerçekleşmiş olması, suçu işlemekteki amacı, sanığın kişiliği, suç kastının yoğunluğu, sosyal ve ekonomik durumu, geçmişi nazara alındı\" ifadelerini kullandı. Ayrıca yeniden suç işleme olasılığı nedeniyle mahkeme tarafından verilen hapis cezası ertelenmedi.

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