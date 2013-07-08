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Dünya

Belediye başkanına yumruklu saldırı

Başına aldığı darbelerle hafif yaralanan Kaminis'in makam otomobiline de zarar verildi

08 Temmuz 2013 10:20

Yunanistan'da, Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, bir grup göstericinin yumruklu saldırısına uğradı.
 
Başkent Atina'da Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) toplantısına katılan Yorgos Kaminis, toplantının düzenlendiği binanın önünde gösteri yapan yerel yönetim çalışanlarının saldırısına uğradı. Başına aldığı darbelerle hafif yaralanan Kaminis'in makam otomobiline de zarar verildi.

Yunanistan İçişleri Bakanı Yannis Michelakis, yaptığı açıklamada, Kaminis'e yapılan saldırıyı kınadı, saldırganların bir an önce bulunmasını istedi.

Atina Belediye Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise Belediye Başkanı Kaminis'e yapılan saldırının, Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu'nun (POE -OTA) yöneticilerinin yerel yönetim çalışanlarını ne denli tehlikeli bir yola sürüklediğinin açık kanıtı olduğu belirtildi.

Yerel yönetim çalışanları, tasarruf amacıyla işten çıkarmaları ve belediyelere yapılan kesintilere itiraz ediyor.

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