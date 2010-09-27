-BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI GİRİŞİMİ ANTALYA( A.A) - 27.09.2010 - Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na kar maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. İki kez ateşlediği tabancası ateş almayan saldırgan, Topaloğlu'nun komşusunun sandalye fırlatması üzerine kaçtığı bildirildi. Necati Topaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam evinin yanında oturan komşusuna eşiyle birlikte ziyarete gittiklerini belirtti. Saat 21.30-22.00 sıralarında eşiyle birlikte evlerine döndüklerini kaydeden Topaloğlu, şunları söyledi: ''Komşumuzun eviyle bizim evi bir çit ayırıyor. Onlar bizi uğurlamak için dışarıda duruyordu. Biz de evimizin kapısından girmek üzereydik. Arkamızdan, bahçe kapısından biri girdi. Üzerinde siyah kıyafetler, ellerinde siyah eldivenler vardı. Yüzünde de göz çevresi kırmızı bantlı yine siyah renkli bir kar maskesi vardı. Elindeki tabancayı bana doğrultup ateş etti. Silah ateş almadı.'' İlk anda birinin kendilerine şaka yaptığını zannettiğini belirten Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sadece gözlerini gördüğüm şahıs, tetiği ikinci kez çekti, tabanca yine ateş almadı. O sırada eşim çığlık atmaya başladı. Komşum da bir sandalyeyi kapıp saldırgana fırlattı. Erkek olduğunu düşündüğüm saldırgan koşarak kaçtı. Daha sonra gelen jandarma çevreden, parmak izi almaya çalıştı ancak şahsın ellerinde eldiven olduğu için iz bulamadılar.'' Düşmanı olmadığını, kimseyle arasında husumet bulunmadığını ifade eden Topaloğlu, yıllardır beldeyi gecenin geç saatlerinde ve sabahın en erken saatlerinde tek başına dolaştığını, bugüne kadar en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmadığını belirterek, ''Şüphelendiğim kimse yok. Şikayet edeceğim kimse yok'' diye konuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Topaloğlu, 27 yıl öğretmenlik yaptığı Göynük Beldesi'ne 2004'te belediye başkanı seçildi. Topaloğlu 2009'daki seçimi de kazanarak, ikinci kez bu göreve seçildi.