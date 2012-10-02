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Belediye başkanına makamında dayak

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

02 Ekim 2012 22:50

 

MHP'li Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok'un, kendisiyle görüşmek üzerine makamına gelen 4 kişinin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.
 
Balıkesir'in MHP'li Belediye Başkanı İsmail Ok'un, kendisiyle görüşmek üzere makamına gelen iş adamı ve beraberindeki kişilerce darbedildiği öne sürüldü.
 
Saat 14.00 sıralarında, randevu aldıkları başkanlık makamına gelen iş adamı H.Ş. ile beraberindeki üç kişi, bir süre görüştükten sonra Ok ile tartışmaya başladı.
 
Belediye binasının 1. katında bulunan başkanlık odasındaki tartışma, başkan yardımcıları odalarının bulunduğu koridorda devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerin Başkan Ok ile yanında bulunan özel güvenlik görevlilerini darbettikleri ileri sürüldü.
 
Olay sırasında binadaki bazı camların kırıldığı, kapılara zarar verildiği öğrenildi. Şüpheliler, olay sonrasında belediyeden uzaklaştı.
 
İhbar üzerine Belediye binasına gelerek olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
 
 

ETİKETLER

mhpbelediye başkanıdayakBalıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok

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