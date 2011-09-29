T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye başkanına gözaltı İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2011 15:47

-Belediye başkanına gözaltı İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyeye yönelik müfettişlerin yaptığı inceleme kapsamında, Belediye Başkanı Zengin ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Zengin ve beraberindekiler, Kartal Adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24