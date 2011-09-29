-Belediye başkanına gözaltı İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyeye yönelik müfettişlerin yaptığı inceleme kapsamında, Belediye Başkanı Zengin ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Zengin ve beraberindekiler, Kartal Adliyesine sevk edildi.