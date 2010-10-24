-BELEDİYE BAŞKANINA BIÇAKLI SALDIRI DENİZLİ (A.A) - 23.10.2010 - Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Belediye Başkanı Nail Sancak (40), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. MHP'li Yenicekent Belediye Başkanı Nail Sancak, işyeri ruhsatı dolayısıyla tartıştığı iddia edilen kişiler tarafından beldenin meydanındaki kahvehanede bıçaklandı. İddiaya göre, daha önceden beldedeki bir gazinonun kapatılması nedeniyle Belediye Başkanı Sancak ile tartışan zanlılar M.S, K.S. ve R.S, akşam saatlerinde kahvehanede oturan Belediye Başkanı'nın üzerine doğru geldiler. Başkan Sancak, üzerine gelen kişileri korkutmak için havaya ateş etti. Zanlılar, bu arada Başkana bıçakla saldırdılar. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Başkan Sancak, makam aracıyla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın haber alınması üzerine Yenicekent'e jandarma takviyesi yapılırken, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak, bölgede jandarma ve polis ekipleri görevlendirildi. Bu arada zanlılar ve yakınlarının, Başkan Sancak yaralı şekilde hastaneye getirilirken aracını takip ettikleri ve hastaneye gelerek hastanenin camlarını kırıp, zarar verdikleri öğrenildi. 3 zanlının Sarayköy Devlet Hastanesinde yakalandıkları, çeşitli yerlerinden yaralı olan zanlıların, Denizli kent merkezindeki Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.