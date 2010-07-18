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BELEDİYE BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ MALATYA (A.A)

18 Temmuz 2010 11:18

-BELEDİYE BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ  MALATYA (A.A) - 18.07.2010 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat beldesinin AK Partili Belediye Başkanı İsmet Güzel, tedavi gördüğü Beydağı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Başkan Güzel, akşam saatlerinde beldedeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederken, M.V.Ö'nün av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Beydağı Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Güzel, çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulmasının ardından AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Mustafa Şahin, Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hastane önünde toplanan belediye başkanının yakınları sinir krizleri geçirdi. Eşi Fatma Güzel'e hastanede sakinleştirici iğne yapıldı. Beydağı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Selim Uzunsel, hastane önünde bekleyen başkanın yakınlarına yaptığı açıklamada, Güzel'in hastaneye getirildiğinde solunum yollarının durduğunu, yarım saat süresince müdahale etmelerine rağmen kurtaramadıklarını söyledi. Uzunsel, Güzel'in cenazesinin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini kaydetti. Bu arada, Belediye Başkanı Güzel ile saldırıyı gerçekleştiren M.V.A arasında, yaklaşık 2 yıl önce çay ocağı işletmesi meselesi yüzünden gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

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