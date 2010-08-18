-BELEDİYE BAŞKANI YANKESİCİYİ YAKALADI AYDIN (A.A) - 17.08.2010 - Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın mitinginin ardından cüzdanını çalmaya çalışan kişiyi yakaladı. Kılıçdaroğlu, İstasyon Meydanı'ndaki mitingden ayrılırken, Söke Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi'nin cüzdanı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalınmak istendi. Özekmekçi, bu kişinin bileğini tutarak, cebinden aldığı cüzdanı bırakmasını istedi. Özekmekçi, cüzdanı bırakmayan yankesiciyi yumruklamaya başladı. Özekmekçi cüzdanını geri almayı başarırken zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.