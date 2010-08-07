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BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYESİNE SORUŞTURMA ZONGULDAK (A.A)

07 Ağustos 2010 12:35

-BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYESİNE SORUŞTURMA ZONGULDAK (A.A) - 07.08.2010 - Zonguldak Valisi Erdal Ata, Çatalağzı Beldesi Belediye Başkanı ve bir belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Ata, geçtiğimiz günlerde belediye başkanvekili ve meclis üyesi Dursun Ali Uzun'un kızı Eda Uzun'un düğününde, belediye başkanlığı makam aracının düğün arabası yapılması haberinin gazete ve televizyonlarda yer aldığını anımsattı. Bununla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Alim ve Uzun hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Ata, ''Şu anda soruşturma devam ediyor. Kendilerine göre haklı gerekçe gösteremedikleri takdirde, haklarında işlem yapılacak'' dedi.

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