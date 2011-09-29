-Belediye başkanı serbest İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Maltepe Belediyesine yönelik operasyon kapsamında adliyeye getirilen Belediye Başkanı Mustafa Zengin ile diğerleri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen Zengin ile aralarında belediye yetkililerininde bulunduğu 10 kişinin soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turan tarafından ifadesi alındı. Zengin ile diğerleri, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Zengin, adliye binasından ayrılışı sırasında, dışarıda bekleyen belediye çalışanları ve partililerin tezahüratlarıyla karşılandı. Zengin, ''Buradan ayrılıyoruz ama buraya getiriliş şeklimiz etik değil. Belediyede hizmete devam edeceğiz'' dedi. Öte yandan, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı ''Kartal Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı ve bazı görevlileri, ifadelerine başvurulmak üzere kolluk aracılığıyla çağrılmışlardır. Herhangi bir yakalama ve gözaltı uygulaması söz konusu değildir'' denildi.