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BELEDİYE BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI ÇANAKKALE (A.A)

29 Mart 2011 02:26

-BELEDİYE BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI ÇANAKKALE (A.A) - 28.03.2011 - Çanakkale'de, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen, aralarında Kepez belde belediye başkanı Ömer Faruk Mutan'ın da bulunduğu 9 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yürüttüğü operasyon kapsamında, daha önce gözaltına alınan 8 kişinin ardından, merkeze bağlı Kepez beldesinin belediye başkanı Ömer Faruk Mutan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mutan ve diğer 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeden çıkışta, Mutan ve beraberindekiler, burada bekleyen partililer ve yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Ömer Faruk Mutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çalmadık, çaldırmayacağız, bunu yapanlara hesabını soracağız'' dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük de, ''Adalet tecelli etmiştir'' diye konuştu. Çanakkale'de önceki gün yapılan operasyonda, Kepez Belde Belediyesi yöneticilerinden E.K, M.B, A.D ile iki ayrı firmada görevli S.T, A.T, Ü.T, N.T ile İ.K, ''ihaleye fesat karıştırma'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''rüşvet'' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

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