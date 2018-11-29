Sözcü yazarı Can Ataklı, Binali Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' görevini de üstlenerek İstanbul adayı olabileceğini işaret ederek, "Belki seçimi kazanacak ya da kazandığı ilan edilecek. Böylece iki görevi birden yürütecek" dedi. Öte yandan Ataklı, "Belediye Başkanı seçilen milletvekillerinin milletvekilliği de sürecek mi?" diye sordu.

Can Ataklı, "Ankara'da hükümet toplantısına giderken İstanbul Valisi'nden 'İl dışına çıkabilir' izin yazısını alacak mı yine? Belediye Meclisi herhangi bir nedenle suç duyurusunda bulunup hakkında dava açılmasını isteyebilecek mi?" sorularını yönelterek, "Şu anda milletvekili olan birçok isim yerel yönetimlerde görev alabilmek için de başvurdu. Bunlar arasında seçilemeyenler hiçbir şey olmamış gibi parlamentoya dönecekler yine. Ama kazananların milletvekilliği bitecek. Peki Yıldırım İstanbul Belediye Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sürecekse başkan seçilen milletvekillerinin milletvekilliği neden devam etmeyecek?" vurgusu yaptı.

Can Ataklı'nın "Soru sormaya cesaret etseler belki kamuoyu da bir şeyler öğrenecek" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz