Belediye Başkanı, milletvekili ve işadamı arasında para alışverişi

T24- CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Ordu Aybastı'da yapılan yolsuzlukla ilgili ellerinde kaset ve belgeler bulunduğunu açıkladı. Olayın kasetini Başbakan Erdoğan'a da ileteceğini söyleyen Atilla Kart, suç duyurusuna hazırlanıyor.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, birlikte düzenledikleri basın toplantısında yolsuzluk iddiaları ortaya attı.

Atilla Kart, Ordu'da Süheyl Batum ile parti çalışması yaptıkları sırada ellerine yolsuzluk kaset ve belgelerinin geçtiğini söyledi.

Ellerindeki kasette Aybastı'da ''milletvekili, belediye başkanı ve işadamı'' arasında para alışverişi içeren görüntülerin yer aldığını açıklayan Atilla Kart, Ordu'da yerel basında dolaylı olarak dillendirilen olayın üzerine hiç kimsenin gitmediğini ifade etti.

AK Parti Ordu milletvekillerinin tümünü hedef almadıklarını vurgulayan Atilla Kart, ancak bu milletvekillerinin olaydan haberdar olduklarını aktardı.

CHP'li Kart, şöyle konuştu: ''Olayda dahli olmayan AKP milletvekillerinin kendi hukukları adına üstlerine düşen görevi yapmaları gerekir. Bu anlamda olayda dahli olmayan AKP Ordu milletvekillerini göreve davet ediyoruz. 6 aydır, milletvekili, işadamı ve belediye başkanı hakkında idari ve adli süreç neden başlatılmadı?

Olay neden sümenaltı edilmektedir? Belediye başkanı neden hala görevde tutulmaktadır? Açığa alma işlemi neden uygulanmamaktadır? Adli süreç neden başlatılmamaktadır? Milletvekili hakkında süreç neden işletilmemektedir? Varsa TOKİ idaresinin olaydaki dahli nedir? Neden araştırılamamaktadır?

TOKİ yönetimi bu olayın neresindedir? Mevzuat olarak böylesine ihtilaflı olan bir yaylanın ihalesi nasıl yapılabilmiştir? Doğa harikası bu yayla çıkar ilişkileri uğruna nasıl katledilir? Bu soruların cevaplarının idari ve adli zeminde araştırılması gerekir. Burada hiç kimseyi mahkum etmiyoruz. Biz yargı mercii değiliz, ama şu bulgulara rağmen devlet, hükümet neden seyreder? Devletin idari ve adli mekanizmaları neden işletilmez? Bunu sorguluyoruz.''