Belediye başkanı, meclise atanan kayyımı toplantıya almadı

Siirt'in DBP'li Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, tutuklanan meclis üyesi Müjde Bozan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanan Gazi Armut'u, bakanlıktan resmi yazı gelmediği için meclis toplantısına almadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Siirt Belediyesi'nin kasım ayı ikinci meclis toplantısı bugün yapılırken, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yürütülen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan DBP'li Müjde Bozan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanan 55 yaşındaki Gazi Armut toplantıya alınmadı.

Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan Gazi Armut'a, kim olduğunu ve neden toplantıya geldiğini sordu. Gazi Armut ise “İçişleri Bakanlığı tarafından meclis üyesi olarak atandım. Bu yüzden meclis toplantısına geldim” yanıtını verdi. Siirt Belediye Başkanı Turcer Bakırhan bunun üzerine, Bakanlıktan kendilerine görevlendirme ve atamayla ilgili herhangibir resmi bir yazı gelmediğini belirterek, “Bu yüzden sizi toplantıya alamayız. Resmi yazılar bize ulaşırsa eğer, biz de size bunu resmi bir tebligatla bildiririz, o zaman meclis toplantısına katılırsınız” dedi.

Siirt'in Tillo İlçesi'nde yaşayan Gazi Armut'un geçen dönemde AKP'den il genel meclisi üyeliği yaptığı öğrenildi.