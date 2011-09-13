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Belediye Başkanı Korkmaz adliyede ANKARA (A.A) 

13 Eylül 2011 13:38

-Belediye Başkanı Korkmaz adliyede ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturma kapsamında, ''köstebek'' iddialarıyla ilgili olarak ifade vermek üzere adliyeye geldi. Ankara Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde gelen Korkmaz, soruşturmanın koordinasyonundan sorumlu Başsavcıvekili Harun Kodalak ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ile Hakan Pektaş tarafından sorgulanacak. Korkmaz'ın, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

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