Belediye başkanı ısırmıştı; Japon sporcunun altın madalyası yenilenecek

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Japonya’ya softbol branşında altın madalya kazandıran takımın oyuncularından Goto Miu’nun Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura tarafından ısırılan altın madalyasının yenisiyle değiştirileceğini duyurdu.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) değişimin maliyetini karşılayacağı belirtilerek, "IOC’nin desteğiyle ve kendi niyeti doğrultusunda, Goto'nun madalyası yenisiyle değiştirilecek" denildi.

Miu Goto ve takımı, Tokyo 2020’de softbol branşının 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etmişti.

Goto'nun doğduğu Nagoya'daki kutlamalara Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura da katılmıştı. Kawamura burada Goto'nun altın madalyasını ısırırken poz vermişti.