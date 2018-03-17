Belediye başkanı ikinci üniversite için ter döküyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin merkez Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 65 yaşından sonra ikinci üniversitesini bitirmek için ter döküyor. Başkan Büyükkılıç \'\'Okumanın yaşı başı olmaz. Üstelik bu yaşlarda okumak alzheimer hastalığını önlüyor\'\' dedi.

Merkez Melikgazi Belediyesi\'nde 19 yıldır başkanlık yapan evli ve 3 çocuk babası Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi. Nisan ayında yapılacak sınavlara evde saat 22.00\'den sonra, yurt içi ve yurt dışı seyahatlarınde ise arabada ve uçakta hazırlanan Dr. Memduh Büyükkılıç, \'\'Herkesin söylediği gibi okumanın yaşı başı olmaz. Yıllardır milletvekilliği,,il başkanlığı ve 4 dönemdir belediye başkanlığı ile kamu görevini uygulamada tecrübe sahibiyim. Ancak, bunun bir de teoriğini ögrenmek istediğim için Anadolu Üniversitesi\'ne kaydoldum\'\' dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Büyükkılıç, \'\'İşin bir de sağlık boyutu var. Bir nörolog olarak şunu rahatlıkla söşleyebilirim, bu yaşlarda okuma yazma, bulmaca çözme gibi aktiviteler belli yaş grubundaki kişileri alzheimer olmaktan da kurtarıyor. Kaba bir hesapla ülkemizde en az 800 bin alzheimer hastası var. İlerleyen yaşlarda okuma-yazma konusunda hassas olanlarda bu hastalık da görülmüyor\'\' diye konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, konuk olarak katıldığı üniversite, lise ve ortaokullardaki sohbet ve kariyer etkinliklerinde ögrencilerle aynı sıraya oturup, \'\'Beni sadece başkan olarak görmeyin. ben de şu anda sizin gibi ögrenciyim, Yani sizden farkım yok. Çok çalışın, çok okuyun. Farklılık yaratın. kariyer yapın\'\' diye nasihat verdiğini söyledi.

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