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Dünya

Belediye başkanı iç çamaşırı çaldı!

İngiltere'de bir belediye başkanı, bayan komşusunun evine gizlice girerek iç çamaşırlarını çalmakla suçlanıyor.

26 Ağustos 2009 03:00

İngiltere'de eski bir belediye başkanı, bayan komşusunun evine gizlice girerek iç çamaşırlarını çalmakla suçlanıyor.Lancashire'ın Pressall kasabası eski belediye başkanı Ian Stafford (58), kadın iç çamaşırı çalmak başta olmak üzere 3 ayrı hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

İç çamaşırlarının sürekli kaybolmasından rahatsız olan kadın, önce yatak odasına gizli kamera yerleştirdi ardından da polise ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis, yaptığı araştırma sonunda genç kadının iç çamaşırlarını eski belediye başkanı Stafford'ın çaldığını tespit etti.

Polis, gözaltına alınan Stafford'ın, önümüzdeki günlerde Wyre Ceza Mahkemesi'nde 3 ayrı hırsızlık suçundan hakim karşısında çıkartılacağını açıkladı.

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