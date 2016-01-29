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Belediye başkanı gözaltında kalp krizi geçirdi

Karakoçan belediye başkanı Burhan Kocaman sorguda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

29 Ocak 2016 13:45

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Belediye Eş Başkanı DBP'li Burhan Kocaman, ihaleye fesat karıştırmak iddisından gözaltında tutulduğu İl Emniyet Müdürlüğü binasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 

Radikal'deki habere göre; Karakoçan Belediyesine 27 Ocak’ta, ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen baskında 10 kişi ile birlikte gözaltına alınarak Elazığ Emniyet Müdürlüğünü götürülen DBP’li Belediye eş Başkanı Burhan Kocaman, dün gece sorguda fenalaştı.

Avukatların da hazır bulunduğu sorguda fenalaşan ve önce Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Belediye Başkanı Kocaman’ın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kaldırılarak ameliyata alındı.Karakoçan Belediyesi'ne düzenlenen baskında aralarında Belediye Eş Başkanları, HDP ilçe eş başkanı ve Belediye encümenlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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