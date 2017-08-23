Belediye Başkanı atletle kahvaltı yapıp, orman yangınına müdahale etti

Tunceli'nin Hozat Belediye Başkanı CHP'li Celaleddin Polat, atletli olarak belediye binası önünde kahvaltı yaptıktan sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte ormanda çıkan yangını söndürmeye gitti.

Başkan Polat, atletli fotoğra ve görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sabah halkımızla simit cay ve gündemi konuşuyorken atletli olduğumuzu fark ettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat Halkından ülkeme selam" notunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın da eleştiri konusu yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı tartışması sürerken, Tunceli'nin Hozat İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Celalledin Polat da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu tartışmaya katıldı. Belediye binası önünde bazı vatandaşlarla atletli olarak kahvaltı yapan Başkan Polat, daha sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte kırsal alanda devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. CHP'li Başkan Polat, kahvaltı ve orman yangının söndürme çalışmaları sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de facebook ve twitterdeki kişisel sayfalarından, takipçileriyle paylaştı.



Atletli kahvaltı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Celaleddin Polat, "Sabah halkımızla simit cay ve gündemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat halkından ülkeme selam" notunu düştü.



Paylaşımında, orman yangınlarına da dikkat çeken Başkan Polat, yangın söndürme çalışmasından önce, kendisi gibi atletli 5 kişiye hitaben yaptığı konuşmanın yeraldığı videoda, "Buraya günlerdir yanan ormanı söndürmeye geldik. Atletle söndüreceğiz. Bu atletler ormanlarımızın yandığı gündemini saptırmaz. Gündemi orman yangınları mı acaba atlet mi belirleyecek? Bunu da göreceğiz. Günlerdir burada mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Ormanlar bizim ciğerimizdir. Ha insanlar katledildi ha ormanlar katledildi. Biz bir kaç gündür orman yangınını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 kez de mayın patladı. Önce duyarlılık göstermeyip bizimle gelmeyen vatandaşlarımıza, bir de uzak durup facebookta ahkam kesenlere, artı ülkenin bu kadar gündemi varken, insanlar ölürken, ormanlar yanarken, ülkenin gündemini atletle meşgul edenlere de sözümüz. Bir bakalım nasıl söndüreceğiz onun da planını yapalım" dediği duyuluyor. (DHA)