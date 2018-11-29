"Belediye başkanı AKP'den seçilirse yardımcısı MHP'den olacak"

AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının, belediye meclis üyeliklerinde de hayata geçirileceği öne sürüldü. İki partinin iş birliğine gittiği yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilirse yardımcısının da diğer partiden olmasının konuşulan konular arasında olduğu ifade edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MHP'nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, belediye meclis üyelikleri konusunda iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

Kurmaylar düzeyindeki görüşmelerde, MHP'nin yüzde 10'luk barajın altında kalarak belediye meclisine üye sokamama ihtimaline karşın, MHP'li adayların AKP listelerinde yer alabileceği dile getiriliyor.