Belediye başkanı 50 yıl sıkıntı yaşamayacağız demişti; Sivas'ın 3 aylık suyu kaldı

Sivas'ta su sıkıntısı yaşanırken, barajlardaki doluluk oranı neredeyse zemin seviyesine indi. Mevcut durum karşısında uzmanlara göre şehrin 3-4 aylık suyu kaldı.

Büyük Sivas Haber'in aktardığına göre şehirde geceleri meskenlere su verilmezken, yeterli yağış olmaması halinde Sivas'ın susuz kalacağı aktarıldı. Habere göre diğer yandan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in daha önceki açıklamalarında şehrin 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamayacağını söylediği ifade edildi.

Suya zam

Sivas Belediyesi meclis toplantısında tasarruf amaçlı suya yüzde 25 zam yapıldı. Başkan Bilgin yapılan zammı “tasarruf olarak değerlendirmeliyiz” şeklinde yorumladı.

Muhtarlar uyarı yapmaya başladı

Öte yandan 65 mahalle muhtarı mahallelerinde yaşayan sakinlere çeşitli yol ve yöntemlerle “Kıymetli Mahalle Sakinlerimiz, Baraj suyumuz neredeyse tükenmek üzere, Tavla deresinde su seviyesi çok düşük durumda olduğu için ara ara sularımız basınç olmadığından kesinti yaşayabiliyoruz. Lütfen sularımızı idareli kullanalım. Hayırlı akşamlar.” şeklinde bilgilendirme mesajı göndermeye başladı.

"50 yıl su sıkıntısı yaşamayacağız"

Başkan Bilgin'in barajlardaki doluluk oranlarındaki azalmaya ilişkin yaptığı açıklamanın yayımlandığı haberde Bilgin'in sorunun çözümü için 50 km uzaklıktaki Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılacağını açıkladığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pusat Özen Barajı’nda ciddi manada bir su var. Barajın su noktasında kaynağı geniş bir nokta. İnsan odaklı çalışmalarda su hayatın devamı için en önemli ihtiyaç olduğundan dolayı bu projeyi önceledik. Rakamsal olarak büyük ama şehrimiz için önemli bir projedir. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman önümüzdeki 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamayacağız."