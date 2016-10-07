Belediye başkan yardımcısına makamında silahlı saldırı!

Sakarya'nın Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk makamında görüştüğü müteahhidin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Nuri Öztürk tedavi altına alındı.

Olay saat 14.45 sıralarında, Pamukova Belediyesi'nde meydana geldi. Müteahhitlik yapan B.S., Pamukova Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ün makamına geldi. Fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Nuri Öztürk ile tartışan B.S. tabancasını çıkartarak bir el ateş açtı.

Nuri Öztürk sol bacağından yaralandı. Silah sesini duyanlar odaya koşarken, polise ve 112 Acil'e haber verdi. 112 Acil ekibi tarafından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Öztürk buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.