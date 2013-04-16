Belediye başkan yardımcısı 'W' yazdırdığı için tutuklandı

Urfa'nın Viranşehir Belediyesi'ne ait araçların üzerine " Şaredariya Weranşar" yazan Belediye eski Başkan Yardımcısı Kemal Kodin hakkında 2010 yılında Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Harf kanununa muhalefet" etmekten dava açılmıştı.

Davada verilen 2 buçuk ay hapis cezası temyiz edilmediği için Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne konuldu.

"W" harfinin Türkçe alfabede yer almadığı gerekçesi ile 2012 yılının başında verilen karar Kodin ve avukatı tarafından temyiz edilmedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne gönderildi.