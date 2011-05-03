-BELEDİYE ARAMASINDA YENİ DETAYLAR İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince dün İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan arama ve 34 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyona kaynaklık eden Sayıştay raporuna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ERMİT Mühendislik'e yaptırılan Buca Toplu Konutları için ihale öncesi alınması gereken inşaat ruhsatı alınmadı. Böylece inşaat ruhsatı alınmadan yapılan konutlarda, ihalede olması gerektiği halde yer almayan yangın merdivenleri de başka bir ihaleyle başka bir firmaya verildi. Sayıştay raporunda, bu nedenle toplam 659 bin 771,75 lira kamu zararı ortaya çıktığı kaydedildi. Ayrıca, firma tarafından ıslak zeminli mekanlarda duvarların tavana kadar seramik yapılması gerektiği halde 15 santimlik kısmın boş bırakıldığı, bu kısım için de firmaya 32 bin 212,59 lira haksız yere ödeme yapıldığı belirtildi. Böylece Buca Toplu Konutları'nın yapımında oluşan kamu zararı, 691 bin 984 lirayı buldu. -''KONSER İHALELERİ TEK FİRMAYA''- Emniyet güçlerince sürdürülen teknik takip ve istihbarat sonucunda ise Büyükşehir Belediyesinin Sezen Aksu, Yaşar gibi şarkıcıların da sahne aldığı yaklaşık 80 konserle ilgili hizmet alım ihalesinin, önceden haber verildiği için sahne alacak sanatçılarla anlaşan ve böylece ihale duyurusu yapılmadan diğer firmalara karşı avantajlı olan tek firmaya verildiği iddia edildi. Ayrıca polis ekiplerinin, ''rüşvetin belgesi'' denilebilecek belgeleri de kanıt olarak topladığı ileri sürüldü. Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan aramanın, öğle saatlerinde sona erdiği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yetkileri elinden alınan eski genel sekreter E.H'nin de aralarında bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 2 kişinin arandığı operasyonda, polis ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el koymuş, bilgisayar kayıtlarının kopyalarını almıştı.