T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye, 2. Abdülhamid'e hediye edilen 139 yıllık ağaç için projeyi değiştirdi

Torbalı Belediyesi alt geçit projesini, İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen ağaçlara denk gelmesi nedeniyle değiştirdi

10 Ocak 2018 22:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçitlerinden birinin yerinin İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen meşe ağacına denk gelmesi nedeniyle projede değişikliğe gidildiği bildirildi. Tarihi ağacın korunacak olması doğaseverleri sevindirdi.

Torbalı Belediyesi, ilçeyi ikiye bölen İzmir Banliyösü (İZBAN) hattının neden olduğu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bir süre önce ilçede 5 yaya geçidi yaptırma kararı aldı. Yaptırılacak olan yaya alt geçitlerinden Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgedeki, tarihi meşe ağacı engeline takıldı. Ağacın 1879 yılında İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olması üzerine korumak için harekete geçildi.

Yaya alt geçidininin projesinde değişliğe gidildi. İZBAN hattı nedeniyle ikiye bölünen ilçede yaşam kalitesini arttırmak için yaptırmayı planladıkları yaya geçitlerinden ilkini geçen yıl hizmete açtıklarını belirten AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgede tescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi için alt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı'da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür" diye konuştu.


Belediye'nin bu kararı doğaseverleri sevindirdi. (DHA)

ETİKETLER

İzmirTorbalıBelediyeağaçalt geçitproje

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24