-Belde Belediye Başkanına silahlı saldırı SAMANDAĞ (A.A) - 13.09.2011 - Hatay'ın Samandağ ilçesi Koyunoğlu Belde Belediye Başkanı Celal Güzel, eşiyle evinin balkonunda oturduğu sırada av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Koyunoğlu Belde Belediye Başkanı Güzel, Atatürk Mahallesi Kemal Güzel Caddesi üzerinde bulunan ikinci kattaki evinin balkonunda eşi Müzeyyen Güzel ile birlikte oturduğu sırada, kendisine seslenen A.Ö'nün (36) av tüfeğiyle saldırısına uğradı. Güzel ve eşinin bulunduğu yöne ateş ederek kaçan A.Ö, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, Belediye Meclisi'nden imar düzenlemesi ile ilgili bir dosyasının geçmediği için belediye başkanına kızdığını ve bunun için silahla ateş itiraf eden A.Ö'nün sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.