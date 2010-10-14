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BELDE BELEDİYE BAŞKANINA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA BODRUM (A.A)

14 Ekim 2010 18:55

-BELDE BELEDİYE BAŞKANINA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA BODRUM (A.A) - 14.10.2010 - Bodrum'un Göltürkbükü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, hakkında süren davalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.  Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı Kaynar'ı, hakkında devam eden davalar nedeniyle görevinden uzaklaştırdı. Göltürkbükü Belediye Meclisi'nin 10 gün içerisinde toplanacağı ve belediye başkan vekilini seçeceği öğrenildi.  Kaynar, resmi yazının kendisine ulaştıktan sonra yasal haklarını kullanacağını belirterek, ''Şu anda konuyu araştırıyorum. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra açıklamada bulunacağım'' diye konuştu.

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