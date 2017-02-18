Belçika'yı terk eden Türklerin sayısı artıyor

Belçika'da son yıllarda Müslümanlara yönelik önyargının artması nedeniyle, ülkeyi terk eden Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin sayısında büyük artış olduğu belirtiliyor.

Özellikle yüksek eğtimli göçmen gençler, "ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri" gerekçesiyle Belçika'da kalmak istemiyor.

Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesinin araştırmasına göre, ülkeyi terk eden Türkiye ve Fas kökenli sayısı son 2 yılda önemli ölçüde arttı.

Fas'ın Kazablanka kentinde çalışmaları için gençlere yardımcı olan Ino İstihdam Bürosu, Belçika ve Hollanda'daki Faslı göçmenlerin yoğun şekilde başvuru yaptığını belirtiyor.

Ino yetkilisi Latifa Azzouzi, istihdam bürosu aracılığıyla geçen yıl 250 gencin Fas'a döndüğünü söylüyor.

Azzouzi'ye göre bunlardan bazıları, "yurtdışı deneyimi yaşamak için" iş başvurusu yapıyor. Ancak büyük bölümü, bulundukları ülke ya da çalıştıkları şirkette inançlarını rahat yaşayamadıklarını düşünüyor.

Türkiye kökenli Ufuk Demirsoy da, benzer görüşü paylaşıyor. "Benim gibi bir çok ılımlı kişiye 'köktendinci' gözüyle bakılıyor" diyen Demirsoy, "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi görmekten şikayetçi.

Babasının doğduğu Ankara için gelecek planları yapan Demirsoy, "Belki orada her şey kolay olmayacak ama en azından ikinci sınıf vatandaş olarak görülmeyeceğim" diyor.

Hukuk eğitim gören Yasin Boubot da, bir çok Belçikalı göçmen gibi üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmeyi düşüyor.

Anavatanlarının yanı sıra, yaşamak için Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İngiltere'yi tercih eden yüksek eğitimli göçmen gençlerin sayısının arttığı belirtiliyor. Anvers'te doğup büyüyen Siham Aariara, "yabancı muamelesi görmekten bıktığı için" Kuzey İrlanda'ya taşındığını söylüyor.

Gazeteye göre Belçika Hükümeti tarafından hazırlanan yeni göçmen yasa tasarısı, Flaman Libaral Demokratlar Partisi (Open VLD) lideri Gwendolyn Rutten'in, "göçmenler artık normal davransın" açıklaması ve internet ortamındaki ırkçı söylemler göçmenleri daha fazla tedirgin ediyor.

Hollanda'nın ardından Belçika da, suça karışan yabancı kökenlilerin mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilmesine olanak tanıyan bir yasal düzenleme hazırlığında.

Göçten sorumlu Bakan Theo Francken tarafından hazırlanan yasa önerisi, Belçika Meclisi İçişleri Komisyonu tarafından da kabul edildi.

Belçika yasalarına göre, ülkede doğan ya da 12 yaşından önce gelenler sınır dışı edilemiyor.

Önümüzdeki hünlerde meclis genel kuruluna gelmesi beklenen yeni yasa önerisi ile bu değiştirilecek. Kamu düzeni ve ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğu düşünülen yabancı kökenliler, mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilebilecek.

Hollanda Senatosu, geçen hafta yurt dışına savaşmaya giden cihatçıların, mahkeme kararına gerek olmadan vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Yasa sadece çifte vatandaşlığa sahip kişileri kapsıyor.

Avrupa Komisyonu, yasayı Hollanda'da çifte vatandaşlık hakkına sahip olan Türkiye ve Fas kökenlilere yönelik ayrımcılık olarak değerlendiriyor.