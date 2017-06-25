Belçika'yı mağlup eden İspanya finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Belçika'yı 68-52 mağlup eden İspanya finale çıkan ilk takım oldu. Mücadelenin en skorer ismi İspanya'da 20 sayı kaydeden Alba Torrens olurken Belçika'da ise Julile Vanloo'nun 11 sayı kaydetti.
SALON: Prag Arena
HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martins Kozlovskis (Letonya)
İSPANYA: Palau (3), Torrens (20), Xargay (8), Nicholls (8), Lyttle (9), Dominguez (4), Cruz (8), Romero (1), Gil (2), Sanchez (2), Rodriguez (3)
BELÇİKA: Vanloo (11), Delare (7), Kim Mestdagh (9), Meesseman (5), Wauters (4), Liskens, Carpreaux (4), Hanne Mestdagh (8), Nauwelaers, Raman (4)
1. PERİYOT: 20-11
DEVRE: 36-21
3. PERİYOT: 52-33