Belçika'yı mağlup eden İspanya finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Belçika'yı 68-52 mağlup eden İspanya finale çıkan ilk takım oldu. Mücadelenin en skorer ismi İspanya'da 20 sayı kaydeden Alba Torrens olurken Belçika'da ise Julile Vanloo'nun 11 sayı kaydetti.

SALON: Prag Arena

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martins Kozlovskis (Letonya)

İSPANYA: Palau (3), Torrens (20), Xargay (8), Nicholls (8), Lyttle (9), Dominguez (4), Cruz (8), Romero (1), Gil (2), Sanchez (2), Rodriguez (3)

BELÇİKA: Vanloo (11), Delare (7), Kim Mestdagh (9), Meesseman (5), Wauters (4), Liskens, Carpreaux (4), Hanne Mestdagh (8), Nauwelaers, Raman (4)

1. PERİYOT: 20-11

DEVRE: 36-21

3. PERİYOT: 52-33