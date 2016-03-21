Belçika'ya giden eski Today's Zaman Yayın Yönetmeni: Geri dönmeyi düşünmüyorum

İngilizce yayın yapan Today’s Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme, Belçika’ya gitti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlayan Akarçeşme, Feza Gazetecilik A.Ş'ye kayyum atandıktan sonraki iki gün içinde “gazetede ya da Türkiye’de kalmasına gerek olmadığını” anladığını söyledi. Bir konferansa katılacağı Brüksel’den dönmeme kararı alan Akarçeşme, elinde bir bavulla arkadaşlarına veda dahi etmeden yola çıktığını anlattı.

"IŞİD gibi yağmaladılar"

Medyada cumhurbaşkanını sorgulayan tüm seslerin cezalandırıldığını ifade eden Akarçeşme, “Bu neredeyse IŞİD’in yağmalama zihniyeti gibi: Başkasının malını ve mirasına el koyup her şeyi yok ediyorsunuz” dedi. Hükümetin yolsuzluk soruşturmalarının başladığı 2013’ten beri Zaman’ı hedef aldığını belirten gazeteci, “Bu gazetemize düzenlenen ilk baskın değildi, ancak en vahşisiydi” diyerek polis baskını sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığını anlattı.

“Medyaya yönelik cadı avı gazetemizle sınırlı da değil” diyen Akarçeşme, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yeniden tutuklanabileceğine dikkat çekti.

Hakaretten yargılanacak

Aralık 2015’te sosyal medyadan başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle 17 ay ertelemeli hapis cezası verilen Akarçeşme, gelecek hafta da cumhurbaşkanına hakaretten yargılanacağını, ancak duruşmaya katılmayacağını söyledi.

Ülkesinin yemeklerini ve güneşini şimdiden özlediğini ifade eden Akarçeşme, “Türkiye’de bir açık hava hapishanesindeydim, Brüksel’e inince çok rahatladım. En azından buradan sesimi duyurabilirim” diye konuştu.