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Spor

Belçika'nın yıldızına 'sigara' uyarısı!

Belçikalı yıldız, sigara kullandığı gerekçesiyle Belçika Milli Takımı kadrosuna alınmadı

30 Ağustos 2017 17:56

Roma’nın orta sahadaki yıldızı Radja Nainggolan, sigara içtiği gerekçesiyle Belçika Milli Takımı kadrosuna alınmadı. Belçika Milli Takımı teknik ekibi tarafından verilen bu karar, Dünya Kupası finalleri öncesi 29 yaşındaki futbolcuya bir 'uyarı' olarak yorumlandı.

Bu karara tepki gösteren Belçikalı oyuncu önce milli formayı bıraktığını açıkladı, 2018 Haziran'ında başlayacak olan Dünya Kupası’nın yaklaştığını hatırlayınca bu kararından vazgeçti.

Sözcü'de yer alan habere göre Nainggolan, “Milli Takıma elveda demeyi düşündüm ama Roma Sportif Direktörü Monchi bana ‘Dünya Kupası’nda oynamalısın’ dedikten sonra vazgeçtim. Şampiyonlar Ligi ile birlikte dünyadaki en güzel şey o” ifadesini kullanarak Dünya Kupası'nda yer almak istediğini belirtti.

Ancak Belçikalı yıldız için dünyada vazgeçemediği “en güzel şeyler” turnuvalardan ibaret değil. Hayat tarzıyla da oldukça eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, en çok sigara tiryakiliği nedeniyle tepki topluyor. Milli Takım’a alınmama temel nedeni olarak da sigara içmesi gösteriliyor.

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