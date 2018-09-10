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Ekonomi

Belçika'nın yerel birasına iklim değişikliği tehdidi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – İklim değişikliğin sebep olduğu küresel ısınma dünyanın en eski biralarından olan Belçika’nın yerel birası olan “lambic”i tehlike altına soktu

10 Eylül 2018 19:38

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – İklim değişikliğin sebep olduğu küresel ısınma dünyanın en eski biralarından olan Belçika’nın yerel birası olan “lambic”i tehlike altına soktu.
Belçika’nın Brüksel ve Pajottenland bölgelerinde üretilen ekşi lambic birası, açık havada yabani mayalar ve havada uçuşan doğal bakteriler kullanılarak fermente ediliyor. Lambic birası mayalanırken, soğuma ve aşılama işlemleri için, eksi 8.0 ile artı 8.0 dereceler arasında dinlendiriliyor.
Bölgenin ısısının ölçüldüğü araştırmalar sonucunda, lambic birasının geleceğinin tehlike altına girdiği duyuruldu.
Lambic birasının mayalama işlemleri Ekim – Nisan ayları arasında yapılırken, yapılan açıklamalarda biranın “çok fazla yaz gördüğü” ve üretiminin tehlike altında olduğu açıklandı.
 

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