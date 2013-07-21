Belçika'nın yeni kralı Philippe oldu

Belçika Kralı 2. Albert, tahtı oğlu Veliaht Prensi Philippe'e bıraktı. Kral Albert, yaptığı son konuşmada, Belçikalılardan 53 yaşındaki oğlu Philippe'e destek vermelerini istedi ve Belçika'nın birlik içinde kalması temennisini vurguladı.

Yaklaşık 20 yıldır tahtta olan 79 yaşındaki Kral Albert'in görevi oğluna devretmesi, aynı zamanda Belçika Ulusal Günü’ne denk geldi.

Oxford ve Stanford'da öğrenim gören Prens Philippe, Belçika'nın 7. kralı oldu. Hava kuvvetleri pilotluğu eğitimi de alan Prens Philippe, Brüksel'in merkezinde Kraliyet Parkı'nda kısa bir yürüyüşten sonra parlamentoda krallık yemini etti.

Masasındaki dosyalar kabarık

Philippe, ülkenin Flamanca ve Fransızca konuşan topluluklarının daha fazla özerklik talepleri, bu sırada 2014 yılı haziran ayında yapılacak genel seçimler gibi zor görevlerle karşı karşıya… Belçika'da hükümdarın görevlerinden biri, anayasal krizleri çözmeye çalışmak…

Kral Albert, 2010'daki seçimlerin galibinin net olmaması üzerine 541 gün hükümetsiz kalan Belçika'da siyasi liderlerin hükümeti kurmasında arabuluculuk yapmıştı. Albert, seleflerinin aksine siyasetten uzak durmaya çalışıyordu, Philippe'in de benzer şekilde hareket etmesi bekleniyor.