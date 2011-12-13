-Belçika'nın ölenlerin sayısı 4'e yükseldi LİEGE (A.A) - 13.12.2011 - Belçika'nın doğusundaki Liege kentinde düzenlenen bombalı ve tüfekli saldırıda ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Belçika medyasında yer alan haberlerde saldırganın kendisi dahil 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Belçika basın ajansı Belga saldırganın 32 yaşındaki Nordine Amrani olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Peter Mertens, saldırının terörist bir eylem olmadığını söyledi. Mertens, saldırıyı düzenleyenin tek kişi olduğunu ve olayda hayatını kaybettiğini ifade etti. Belçika'daki bazı basın yayın organları daha önceki haberlerinde saldırının iki ya da üç kişi tarafından düzenlendiğini duyurmuştu.