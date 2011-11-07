-Belçika'nın kriz korkusu BRÜKSEL (A.A) - 07.11.2011 - Avro Bölgesi'nde Yunanistan ve İtalya'nın ardından en borçlu ülke olan Belçika'da 512 gündür hükümetin kurulamaması, geçici Başbakan Yves Leterme'i endişelendirdi. ''Fırtına bizi de yakalayabilir'' diyerek Avro Bölgesi'ndeki borç krizinde sıranın Belçika'ya gelebileceği uyarısında bulunan Leterme, yeni hükümetin biran önce kurularak 2012 bütçesinin hızla çıkarılması gerektiğini söyledi. Leterme, basına yaptığı açıklamada ''Şu anda dek fırtına bize ulaşmadı çünkü (gelecek yıl) bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2,8'ine düşürme taahhüdünde bulunduk. Bu sözümüzü şimdi uygulamaya geçirmemiz gerekiyor'' dedi. Yves Leterme, bütçenin bu yıl sonuna kadar hazırlanması gereğine dikkat çekerek koalisyon müzakerelerini sürdüren partilerden ellerini çabuk tutmalarını istedi.