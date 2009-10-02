T24 LogoT24 Logo
Spor

Belçika'nın kadrosu açıklandı

2010 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağımız Belçika'nın aday kadrosu açıklandı.

02 Ekim 2009 03:00

2010 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağımız Belçika'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından açıklanan 21 kişilik aday kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Logan Bailly (Borussia Mönchengladbach), Jean-François Gillet (Bari), Stijn Stijnen (Club Brugge)

Savunma Oyuncuları: Toby Alderweireld (Ajax), Daniel Van Buyten (Bayern München), Olivier Deschacht (Anderlecht), Nicolas Lombaerts (Zenit), Gill Swerts (AZ Alkmaar), Thomas Vermaelen (Arsenal)

Orta Saha Oyuncuları: Mehdi Carcela-Gonzalez, Igor De Camargo (Standard Liege), Marouane Fellaini (Everton), Gaby Mudingayi (Bologna), Jan Vertonghen (Ajax)

Hücum Oyuncuları: Moussa Dembele (AZ Alkmaar), Eden Hazard (Lille), Roland Lamah (Le Mans), Kevin Mirallas (Saint-Etienne), Emile Mpenza (Sion), Wesley Sonck (Club Brugge), Tom De Sutter (Anderlecht)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24