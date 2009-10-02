Belçika'nın kadrosu açıklandı

2010 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağımız Belçika'nın aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından açıklanan 21 kişilik aday kadro şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Logan Bailly (Borussia Mönchengladbach), Jean-François Gillet (Bari), Stijn Stijnen (Club Brugge)
Savunma Oyuncuları: Toby Alderweireld (Ajax), Daniel Van Buyten (Bayern München), Olivier Deschacht (Anderlecht), Nicolas Lombaerts (Zenit), Gill Swerts (AZ Alkmaar), Thomas Vermaelen (Arsenal)
Orta Saha Oyuncuları: Mehdi Carcela-Gonzalez, Igor De Camargo (Standard Liege), Marouane Fellaini (Everton), Gaby Mudingayi (Bologna), Jan Vertonghen (Ajax)
Hücum Oyuncuları: Moussa Dembele (AZ Alkmaar), Eden Hazard (Lille), Roland Lamah (Le Mans), Kevin Mirallas (Saint-Etienne), Emile Mpenza (Sion), Wesley Sonck (Club Brugge), Tom De Sutter (Anderlecht)