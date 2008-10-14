Belçika'nın İspanya heyecanı



Futbolda 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya ile karşılaşacak olan Belçika'da, bu maça olan ilgi günden güne artıyor.



Son 3 yıldır hiçbir maçta stadı tamamen doldurmayan Belçikalılar, İspanya ile yapılacak maça büyük ilgi gösteriyorlar. Belçika-İspanya maçında 50 bin kişilik stadın tamamen dolmasını bekleyen Belçika Futbol Federasyonu yetkilileri, bu maçtan televizyon gelirlerinin yanı sıra bilet satışından da yaklaşık 300 bin Avro kazanç bekliyor. Yetkililer, dünyada yaşanan kriz nedeniyle kendilerinin de paraya ihtiyaçları olduğunu, İspanya ile sahalarında karşılaşacak olmaktan memnun olduklarını ifade ettiler.



Öte yandan, Belçika Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rene Vanderijken, İspanya karşısında defansif bir futbol oynayacaklarını ve riske girmeyeceklerini belirterek, ''İspanya'yı yenebilecek güçteyiz, ancak hedefimiz en kötü ihtimalle beraberlik'' dedi.



708 dakikadır gol yemeyen son Avrupa şampiyonu İspanya, oynadığı son 26 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 23 tanesini kazanan, 3 tanesinde de berabere kalan İspanya, rakip fileleri 49 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.



