-Belçika'nın da kredi notu düştü BRÜKSEL (A.A) - 26.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Belçika'nın kredi notunu ''AA+''dan ''AA''ya indirdi. S&P yaptığı açıklamada, ülkede daimi hükümetin eksikliği ve Belçika'nın ihracatını tehdit edecek Avrupa'da olası resesyon nedeniyle bu ülkenin uzun vadeli kredi notunu ''AA+''dan ''AA''ya indirdiğini bildirdi. Uzun süren siyasi belirsizliğin ülkenin kredibilitesini riske attığını, geçici hükümetin mali ve yapısal reformları uygulama yetkisinden yoksun olduğunu belirten kuruluş, Belçika hükümetinin yüksek seviyelerdeki genel hükümet borcunun artmasını önleme kapasitesinin zorlaştığına işaret etti. Fransızca konuşan Valonlar ile Hollandaca konuşan Flamanlar arasındaki görüş ayrılığı yüzünden 530 gündür hükümetsiz olan Belçika'da, yeni hükümeti kurması beklenen 6 parti, ülkenin kredi notunun düşmesiyle birlikte Belkiça'nın yüksek borç ve bütçe açığını kontrol altına almak amacıyla 2012 bütçesi üzerinde anlaşmak için acilen görüşmelere yeniden başladı. Geçici hükümetin Başbakanı Yves Leterme, not indiriminden sonra televizyonda yaptığı açıklamada, ''En kötüsünden kaçmak istiyorsak açık ve güvenilir karşılığa ihtiyacımız var. 2012 bütçesini çözmeye çalışmak için altı siyasi partiden güçlü işaretler almaya gerek duyuyoruz. Altı partinin bu gece, gelecek günlerde ancak tercihen pazartesi günü piyasalar açılmadan önce anlaşması gerekiyor'' dedi. Leterme, ''Şimdi partilerin sorumluluklarını alma ve tüm güçleriyle hükümeti kurma zamanı geldi. Borcumuzu çevirmek için gelecek hafta piyasalara başvurmamız gerekirse kredi notu indirimi daha yüksek fiyat ödememizi gerektirebilir'' diye konuştu.