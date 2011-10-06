-Belçika'nın bölünmesine destek azaldı BRÜKSEL (A.A) - 06.10.2011 - Flaman ve Valon toplumları arasındaki dil ve refahı paylaşma kavgası nedeniyle 480 gündür hükümetsiz kalarak dünya rekoru kıran Belçika'da bölünme taraftarları azaldı. Hollandaca konuşan ve ülke nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan gelir seviyesi yüksek Flaman bölgesinde yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, toplumun üçte biri ''Belçika devletinin tarih olmasını'' desteklemiyor. Erkeklere göre ülkelerine daha sadık çıkan kadınlar arasında Belçika'nın devamını isteyenlerin oranı yüzde 79'a ulaşıyor. Hollandaca yayın yapan devlet televizyonu VRT'nin binden fazla kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 30'u, 10 yıl içinde Flamanların bağımsızlık ilanına karşı çıkarken yüzde 30, bunu muhtemel görüyor. Flaman toplumunun yüzde 73'ü Belçikalı olmakla gurur duyduğunu belirtirken büyükşehirlerde artan ve kırsalda azalan bu oran gençler arasında yüzde 80'e çıkıyor. Flaman bölgesindekilerin yüzde 44'ü kendilerini Belçikalı, yüzde 41'i Flaman ve yüzde 13'ü Avrupalı olarak görüyor. Araştırmanın en ilginç sonucu ise, son genel seçimlerde bağımsızlık talebiyle oyların yüzde 28'ini alarak Flaman bölgesinde birinci çıkan Yeni Flaman İttifakı'nı destekleyenlerin yüzde 6'inin bağımsızlığa karşı çıkması. Flaman bölgesinde önceki yıllardaki kamuoyu araştırmalarında bölünme taraftarları yüzde 40'a kadar çıkıyordu. Bölünmeye desteğin azalmasında yaşanan uzun siyasi krizin ve beraberinde gelen ekonomik sorunların halkta tedirginlik yaratmaya başlamasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Belçika'da kişi başına düşen gelirin daha düşük olduğu Fransızca konuşan Valon bölgesinde ise bağımsızlık yanlılarına rastlanmazken zaman zaman Fransa ya da Lüksemburg'la birleşme önerileri tartışılıyor.