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Belçika'nın 151 yıllık geleneği; 'Kral Günü' Bodrum'da da kutlandı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BELÇİKA'nın milli günlerinden 'Kral Günü' Bodrum'da Belçika Fahri Konsolosluğu'nda özel bir resepsiyonla kutlandı

19 Kasım 2017 17:51

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BELÇİKA\'nın milli günlerinden \'Kral Günü\' Bodrum\'da Belçika Fahri Konsolosluğu\'nda özel bir resepsiyonla kutlandı.
Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Özatacan ve eşi Nihal Özatacan, Kral Günü için Bodrum\'da özel bir resepsiyon düzenledi. Bodrum Belediyesi Trafo Kültür ve Sanat Merkezi\'ndeki resepsiyona, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Se Michel Malherbe,  Savunma Ataşesi Albay Herwig Holsteyns de eşleri ile katıldı. Muğla il sınırları içerisinde yaşayan Belçika vatandaşlarının da yoğun katılım gösterdiği davette, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyurt, İngiltere Bodrum Fahri Konsolosluğu Memuru Aslı Erbektaş, Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı,  Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin ve turizmciler de yerini aldı.
BELÇİKA\'DA 1866 YILINDAN BERİ KUTLANIYOR
Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Özatacan resepsiyonun açılış konuşmasını, Türk misafirperverliğini göstermek adına Fransızca Özatacan, şöyle dedi:
\"Bodrum\'un özel ve yumuşak iklimi ve bizlere sunduğu müthiş panoraması eşliğinde; Belçika Krallığı\'na ait özel bir günde, Kral Günü etkinliğimizde sizler ile buluşma fırsatı bulduk. Belçika\'da 1866 yılından beri kutlanmakta olup, ilk Belçika Kralına atıfla \'Aziz Leopald\' sonrasında 1951 yılında Kral Baudoin tarafından Kral Günü olarak adlandırılan bu özel gün Belçika Krallığı yıldönümü ve bu ülke için kendini adamış gönüllülerin onuruna çeşitli etkinlikler ile anılmaktadır. Bu vesile ile ülkesi  için II. Dünya Savaşı\'na  Royal Air Force bünyesinde katılan dedem savaş pilotu ve eğitmeni Jules Carette da saygıyla anıyorum.\"
İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, BODRUM VE  İZMİR\'DE KUTLAMA
Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Se Michel Malherbe de konuşmasının başında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Özatacan\'ın sıcak misafirperverliğinden etkilendiklerini söyledi. Belçika Büyükelçisi, şöyle dedi:
\"Bodrum genelinde, buradaki davetliler nezdinde ve buradaki fahri konsolosumuz ile olan sıcak ilişkilerinizde bizleri çok etkiledi. Türkiye\'de Ankara\'daki yeni görevime 3 ay önce başlamış bulunmaktayım. Görevimizin gereği Ankara\'da bulunuyoruz. Ama çok hızlı anladık ki; Türkiye Ankara\'dan çok büyük. Bu nedenle Belçika\'nın önemli bir günü olan Kral Günü\'nü tüm fahri konsolosluklarımızda kutlamaya karar verdik. Salı günü İstanbul\'daydık, Çarşamba günü de Ankara\'da kutlamamızı gerçekleştirdik. Cumartesi günü Antalya, bugün Bodrum, yarın da İzmir\'de olacağız. Türkiye\'de bulunmaktan müthiş memnunuz, çünkü her gittiğimiz yerde çok sıcak karşılanıyoruz.\"
Davette, sanatçı Belkıs Balpınar\'ın halı-kilim sanatı temalı \'Aldanan Algılar\' isimli sergisi ilgi gördü. Belçika Krallığı\'nın bu özel gününde Belçikalı mucit Antoine-Joseph Adolphe Sax\'ın 1840\'lı yıllarda icat etmiş olduğu saksafon ile keyifli jazz-pop dinletisi gerçekleştirildiği geceye katılanlara Belçika mutfağının lezzetlerinden ikram edildi.

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