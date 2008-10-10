Belçikalılar İzlanda’daki paralarının peşinde

Küresel finansal krizde batınca hükümet tarafından el konulan İzlanda'nın en büyük bankası Kaupthing'te mevduatı bulunan binlerce Belçikalı, paralarını çekemeyeceklerini öğrenince şoke oldular.



İzlanda hükümetinin en koyduğu Kaupthing'in Brüksel ve Anvers şubelerine yığılan mevduat sahipleri, içeri giremeyince internet sitesinden bankaya ulaşmaya çalıştı.



Hukukçular, bankanın websitesini kapatması üzerine çaresizlik yaşayan Belçikalı mevduat sahiplerinin Kaupthing'in Brüksel ve Anvers şubelerinin bağlı olduğu Lüksemburg iştirakine ve 20 bin Euro kadar güvence sunan Lüksemburg Mevduat Fonu'na başvurmalarını öneriyor.



Kaupthing bankası, mevduata yüzde 6,25 ile piyasasının 2 puan üzerinde faiz vermeyi taahhüt ediyordu.



İzlanda, 44 milyar Euro’luk borçlarını ödeyemeyen ülkenin en büyük üç bankası Kaupthing, Landsbanki ve Glitnir'e hafta içinde el koymuştu.



Bu arada Belçika'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 57'sinin mevduatlarının geleceğinden endişelendiğini gösterdi. Het Nieuwsblad gazetesinin araştırması, mevduat sahiplerinin yüzde 5,7'sinin de hesaplarını daha güçlü olduklarına inandıkları bankalara yönlendirdiğini ortaya koydu.



Araştırmaya katılanların yüzde 62'si de küresel finansal krizde Fortis'in Fransızlara satılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

