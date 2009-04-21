Belçikalılar Ercan Kartal'ı sorguladı

Belçika'dan gelen 5 kişilik bir heyet, 9 Ocak 1996'da gerçekleşen "Özdemir Sabancı suikastı" ile ilgili aralarında terör örgütü DHKP/C'nin elebaşlarından Ercan Kartal'ın da bulunduğu kimi kişilerin ifadelerine başvurdu.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Belçikalı emniyet müdürü, yargıç ve savcılardan oluşan 5 kişilik heyet, Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile birlikte adliyede savcılara ayrılan bir odada, Belçika'da "Knock" olarak bilinen "Özdemir Sabancı suikastı" ile ilgili incelemeler yaptı.



Heyet, suikastın gerçekleştiği tarihlerde Sabancı Center'de çalışan ve Sabancı ailesiyle ilişkileri olan eski Sabancı Center Güvenlik Müdürü Ömer Pehlivan, Sakıp Sabancı'nın eski koruması Mahmut Göksu, eski Sabancı Center santral memuru Dilek Uğurel ve eski temizlikçi Mürteza Deveci ile Dursun Bozkurt, Mustafa Gürses, Ali Yalçın, Hamdi Erdoğan, Ahmet Şahin, Şerif Ertekin ve Dursune Altaş'ın ifadelerine başvurdu.



Edirne (F) Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve "Sabancı suikastı"nın talimatını verdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terör örgütü DHKP/C'nin elebaşılarından Ercan Kartal da adliyeye getirilerek, Belçikalı heyete tanık olarak ifade verdi.



Heyetin, daha önce de terör örgütü DHKP/C'nin üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.



Avukat Tanay: Suikastı örgütün gerçekleştirdiği açık



Heyetin, terör örgütü DHKP/C'nin elebaşlarından Ercan Kartal ile görüşmesinde de bulunan Kartal'ın avukatı Taylan Tanay, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sabancı suikastına ilişkin daha önce gözaltına alınan, soruşturma geçiren ve o dönemde Sabancı Center'da çalışan kişilerin ifadelerine başvurulduğunu söyledi.



Heyetin, müvekkiline 30'a yakın soru sormak istediğini, ancak Kartal'ın bu soruları yanıtlamayacağını ifade eden Tanay, "Sabancı suikastını örgütün gerçekleştirdiğinin açık olduğunu" ve "örgütün açıklamaları doğrultusunda bu konuda gizli kalmış bir husus bulunmadığını" dile getirdiğini anlattı.



