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BBC Türkçe

Belçikalı Türkler üç ayrı parti ile seçime hazırlanıyor

Ülkede gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Türkiye kökenli göçmenlerin kurduğu üç ayrı partinin yarışması bekleniyor. Bunlardan biri Belçika medyası tarafından "AKP'den ilham alarak kurulduğu" belirtilen Çok Kültürlü Adalet Partisi. Yusuf Özkan'ın habe

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'da olduğu gibi Belçika'da Türkiye kökenli siyasetçiler, kendi kurdukları partiler bünyesinde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Belçika'da gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Türkiye kökenli göçmenlerin kurduğu üç ayrı partinin yarışması bekleniyor.

Bunlardan biri Gent şehrinde kurulan Murat Köylü liderliğindeki Çok Kültürlü Adalet Partisi (MRP). Diğer iki partinin ise, henüz adlar ve programları belli değil.

Partilerden birinin başında 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişim sonrası Sosyalist Parti'den (SP - A) ihraç edilen Ahmet Koç bulunuyor.

Ahmet Koç, darbe girişimi sonrası Belçika'daki Fethullah Gülen taraftarlarına yönelik "ayaklanma çağrısı" yapmakla eleştirilmişti. Koç, "AKP'nin görüşlerini dile getirdiği" gerekçesiyle belediye meclisi ve eyalet parlamentosu üyeliği yaptığı sosyal demokrat partiden uzaklaştırılmıştı.

Koç, geçen Mayıs ayında Avrupa Arap Birliği Başkanı Lübnan kökenli politikacı Dyab Abou Jahjah ile birlikte "göçmen partisi" kuracaklarını açıklamıştı.

Eylül ayında açıklanması beklenen yeni parti, Koç ve Abou Jahjah arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kurulamadı.

Ahmet Koç, Belçika basınına yaptığı açıklamada anlaşmazlıkla ilgili olarak eski senatör Meryem Kaçar'ı suçladı. Kaçar'ın, parti programını konuşmadan önce liderlikte ısrar ettiğini öne sürdü.

Kaçar ise, bunun doğru olmadığını, klasik siyaset anlayışı yerine lider yerine çoklu yönetimin olduğu bir parti istediklerini ama Koç'un kendilerine katılmadığını savundu.

Çoğunluğu AKP seçmeni olan 'Belçikalı Türkler' arasında geniş bir desteğe sahip olan Ahmet Koç, yıla tek başına devam etme kararı adlı. Koç'un yılbaşından sonra kendi partisinin kuruluş dilekçesini verecek.

Abou Jahjah ise, Yeşiller Partili eski senatör Meryem Kaçar ile devam etme kararı aldı. Abou Jahjah ve Kaçar da, adı ve programı henüz belli olmayan partilerini yeni yılın başlarında kuracak.

Göçmen kökenli gençleri hedef alan parti, Brüksel, Anvers, Gent ve Ahmet Koç'un seçim bölgesi Beringe gibi Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olduğu kentlerde yerel seçimlere katılacak.

Abou Jahjah ve Kaçar'ın partisi, "radikal eşitlik" temelinde bir politika yürütmeyi hedefliyor. Abu Jahjah, toplumsal eşitlik, cinsiyet ve etnik köken açısından eşitlik istediklerini söylüyor.

Türkiye kökenli bir imamın kızı olan eski senatör Meryem Kaçar da, "uyumdan önce kabul görmek için uğraşacaklarını" vurguluyor.

Belçika yerel seçimlerine girecek diğer göçmen partisi ise, Belçika medyası tarafından "AKP'den ilham alarak kurulduğu" belirtilen Çok Kültürlü Adalet Partisi (MRP). Partinin simgesi, dört parmağın havada olduğu "Rabia" işareti.

Partinin lideri Murat Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık yaptığı bu işaretin, "Müslümanların birliğini simgelediğini" öne sürüyor.

Sosyal medya hesabında zaman zaman "Bozkurt işareti" yaptığı fotoğraflarını da paylaşan Köylü, Türkiye siyaseti ile bağı olduğuna dair iddiaları reddediyor.

Hollanda'da, Türkiye kökenli tarikat ve cemaatlerin mal varlıklarının araştırılması önerisine karşı çıktıkları için İşçi Partisi'nden ihraç edilen Türkiye kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk, kendi partilerini kurmuştu.

Kuzu liderliğindeki DENK, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz sürecinde yapılan 15 Mart seçimlerinde 3 milletvekili çıkarmıştı.

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