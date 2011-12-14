Belçikalı saldırganın evinden kadın cesedi çıktı!

T24 -



SudPress gazetesi, cesedin, saldırıdan sonra intihar ettiği sanılan Nordine Amrani’nin (33) evinde polisin yaptığı aramada bulunduğunu duyurdu.



Haberde, cesedin Amrani’nin komşusuna günlük temizliğe giden 45 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirtildi.



Gazete, Amrani’nin dün sabah, yardım isteme bahanesiyle işini bitiren kadını evine almış ve öldürmüş olabileceğini yazdı.



Liege’in işlek meydanı Saint-Lambert’te dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 125 kişi yaralanmıştı.



Liege kentinin adalet sarayı bitişiğindeki meydanda 4 el bombası patlatarak ve kalaşnikof tüfekleriyle ateş açan iki saldırganın, Eylül 2008’de 58 ay hapse mahkum edilen arkadaşlarını kaçırmaya çalıştıkları belirtilmişti.



Rehine alarak kaçan diğer saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.







Saldırıda 6 kişi öldü





Belçika'nın doğusundaki Liege kentindeki bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Belga ajansına göre saldırıyı gerçekleştiren ve ardından intihar eden Nordine Amrani, (33) sınavdan yeni çıkan 15 ve 17 yaşlarında 2 lise öğrencisi ve 75 yaşındaki bir kadın olay anında ya da dakikalar içinde hayatlarını kaybetti.





Liege'in işlek meydanı Saint-Lambert'te öğle saatlerinde meydana gelen saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 23 aylık bir bebekle 20 yaşındaki bir gencin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Saldırıda yaralananların sayısının ise 123 olduğu bildirildi.





Görgü tanıklarına göre meydanda bakan bir fırının 5 metre yüksekliğindeki çatısına çıkan Amrani, otobüs duraklarında bekleyen kalabalığa birkaç el bombası fırlattı ve ardından tüfekle ateş açtı.





Polisin ''silah hastası'' olarak tanımladığı saldırganın silah ve uyuşturucu bulundurmak ve cinsel istismardan bir süre hapis yattığı ve sabıkalı olduğu bildirildi. Amrani'nin saldırıyı gerçekleştirme nedeni henüz belirlenemezken öldüğünde üzerinde hala el bombaları bulunduğu belirtildi.





Yetkililer, Amrani'nin Liege'deki evinden bir sırt çantasında el bombaları, bir tabanca ve bir de FAL saldırı tüfeğiyle ayrıldığını, tek başına kent merkezindeki meydana yürüdüğünü, buradaki bir otobüs durağına üç el bombası attığını, ardından da ateş açtığını ifade etti.





İçişleri Bakanı Joelle Milquet ile olay yerinde incelemelerde bulunan Belçika Başbakanı Elio Di Rupo, yaptığı kısa açıklamada ''Bu korkunç bir olay. Bu trajediyi anlatacak bir kelime bulamıyorum'' derken eldeki bilgilere göre saldırganın tek başına hareket ettiğini ve bir terör saldırısından bahsedilemeyeceğini vurguladı.





