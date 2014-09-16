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Dünya
Deutsche Welle

Belçikalı mahkûma 'ölme hakkı' tanındı

30 senedir hapishanede olan Belçikalı bir mahkûma, çektiği ‘dayanılmaz psikolojik acılar’ nedeniyle ötanazi hakkı tanındı.

16 Eylül 2014 15:35


Aralarında tecavüz ve cinayet vakalarının da olduğu işlediği çeşitli suçlar nedeniyle uzun süredir hapiste olan 52 yaşındaki Belçikalı mahkûm, serbest bırakılmasının toplum için tehlike arz ettiğini ileri sürerek ötanazi talep etti. Mahkûmun avukatı, Belçika televizyonuna yaptığı açıklamada müvekkilinin hukuki olarak ötanazi hakkını elde etmek için tüm şartları sağladığını söyledi. Bu açıklama sonrası Adalet Bakanlığı sözcüsü de mahkûmun talebinin onaylandığını bildirdi.

Mahkûm, hapishane koşullarını ‘insanlık dışı' olarak nitelendirmiş ve 2002’de yürürlüğe giren yasa kapsamında Hollanda’da özel bir klinikte tedavi olmayı ya da ötanazi hakkından yararlanmayı talep etmişti. Yargıç ise mahkûmun Hollanda'ya gönderilemeyeceğine hükmetti. Belçika’da şu anda aynı özelliklere sahip bir klinik bulunmuyor.

Tutuklu, bunun üzerine doktorlar yardımıyla hayatına son verilmeden önce yakınlarıyla 48 saat geçirmek üzere bir hastaneye yatmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl, Belçika’da 1807 kişi ötanazi oldu. Bu rakam, 2012'dekinden yüzde 27 daha fazlaydı ve 2002’de ötanazinin yasal hale gelmesinden sonra yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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