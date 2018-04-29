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BBC Türkçe

Belçikalı bisikletçi Goolaerts, Paris-Roubaix turunda hayatını kaybetti

23 yaşındaki bisikletçisi Michael Goolaerts, Fransa'daki Paris - Roubaix turu sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts, Paris-Roubaix turunda hayatını kaybetti.

Veranda's Willems-Crelan takımının 23 yaşındaki bisikletçisi Michael Goolaerts, Fransa'daki Paris - Roubaix turu sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Goolaerts, 257 kilometrelik yarışın 109'uncu kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaparak yoldan çıktı.

Sağlık ekipleri tarafından baygın bulunan genç sporcu, olay yerindeki ilk müdahelenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Aniden kalbi duran genç sporcunun, yapılan tüm müdahelelere rağmen Pazar akşamı yerel saatle 22.40 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.

Goolaerts'in takımı Veranda's Willems-Crelan'dan yapılan açıklamada, "Sporcumuz ve arkadaşımız Michael Goolaerts'i kaybettiğimizi, tarif edilemez bir üzüntüyle duyurmak zorundayız" denildi.

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