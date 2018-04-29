Belçikalı bisikletçi Goolaerts, Paris-Roubaix turunda hayatını kaybetti

<p>Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts, Paris-Roubaix turunda hayatını kaybetti.</p><p>Veranda's Willems-Crelan takımının 23 yaşındaki bisikletçisi Michael Goolaerts, Fransa'daki Paris - Roubaix turu sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.</p><p>Goolaerts, 257 kilometrelik yarışın 109'uncu kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaparak yoldan çıktı. </p><p>Sağlık ekipleri tarafından baygın bulunan genç sporcu, olay yerindeki ilk müdahelenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı. </p><p>Aniden kalbi duran genç sporcunun, yapılan tüm müdahelelere rağmen Pazar akşamı yerel saatle 22.40 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.</p><p>\n Goolaerts'in takımı Veranda's Willems-Crelan'dan yapılan açıklamada, "Sporcumuz ve arkadaşımız Michael Goolaerts'i kaybettiğimizi, tarif edilemez bir üzüntüyle duyurmak zorundayız" denildi.\n </p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bbc.com/turkce/spor-43673621">İlk Merseyside derbisine hazırlanan Cenk Tosun: Gururlandırmaya devam edeceğim</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bbc.com/turkce/spor-43419883">Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi UEFA disiplin soruşturmasında</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bbc.com/turkce/43329292">Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' sesleriyle uğurlandı</a>