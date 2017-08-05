Belçikalı bakan Türk vatandaşlığını bırakıyor: Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan N-VA partisi üyesi Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkma kararı aldı.

Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam’ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükumetinde 'Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı' olarak görev yapıyor.